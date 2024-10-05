İki kadını katleden Semih Çelik'in cenazesi toprağa verildi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 19:54

Güncelleme: 05.10.2024 - 19:55

Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındığı öğrenildi.

Çelik, namazın ardından toprağa verildi.

Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü.