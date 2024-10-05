Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner'i öldüreceğini videoda anlatmış: 'Bu hayattan giderken can almak istiyorum...'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:56

Güncelleme: 05.10.2024 - 16:06

Türkiye 4 Ekim Cuma günü adeta bir 'vahşet günü' yaşadı.

Edirnekapı surlarında, olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde, surların üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü İkbal Uzuner'in (19) başını kesip surlardan aşağı attı. Katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i katlettiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ

Mesleği kasaplık olan Semih Çelik ile önemli bir gelişme daha yaşandı.

Ekol TV, Çelik'in olaydan bir yıl önce vahşice katlettiği İkbal Uzuner için çektiği videoyu yayınladı.

"GİDERKEN CAN ALMAK İSTİYORUM"

İşte, son bir yıl içinde 5 kez psikolojik tedavi görmek için hastaneye gittiği babası tarafından açıklanan Semih Çelik'in, katliamın işaretini verdiği o sözler:

"İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Bunlar için senden çok özür diliyorum. Ama benim için güzeldi her şey. Bundan sonra korkmana endişe etmene gerek kalmayacak."

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

"Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Dün beni gördüğün gün, seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini.. Biliyorsun zaten onları.

Bekledim apartmanın altında seni bekledim. Takip ettim saatlerce. Normal bir gün olsaydı ölmüş olacaktın. Tanrı o kadar yardım etti ki.

İyi ki olmadı böyle bir şey ve vazgeçtim. Seni öldürürsem diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın. Diğer tarafta canlı bir insan olarak peşimi bırakmayacaksın. O yüzden tek başıma gideceğim. Kimseyi öldürmeden."