İki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet ve Azize İnce kardeşler, depremden 83 saat sonra bir binanın enkazından sağ kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:55
İki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya’da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cebrail Mahallesi’ndeki bir binanın enkazında arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Mehmet ve Azize İnce kardeşler 83 saat sonra sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma personeliyle konuşan Azize ve Mehmet İnce, enkazda başka kişilerin de olduğunu, gece onların seslerini duyduklarını söyledi.

Depremin üzerinden geçen 83 saate rağmen sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen İnce kardeşlerin sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından söz konusu enkazdaki çalışmalar hızlandırıldı. 


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