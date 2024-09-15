İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu
Adana’da dün sulama kanalında boğularak hayatına kaybeden 14 yaşındaki çocuğun 2 yıl önce 17 yaşındaki ağabeyinin de kanalda boğulduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay dün Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için arkadaşıyla birlikte Mavi Bulvarda sulama kanalına giren 14 yaşındaki Muhammed Ahmet, sulama kanalında kayboldu. Ahmet’in cansız bedeni olay yerine gelen dalgıç polisler tarafından çıkartıldı. Ahmet’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Ahmet
"2 YIL ÖNCE DE ABİSİ SULAMA KANALINDA BOĞULDU"
Bu arada Ahmet’in ağabeyi Kasım, Ahmet’in de 2 yıl önce Yunusoğlu Mahallesinde sulama kanalında boğulduğu ortaya çıktı. Acılı aile 2 yıl arayla iki çocuğunu sulama kanalında kaybetmenin acısını yaşadı. Baba Ahmet Kasım 7 çocuğundan 2’sini sulama kanalında kaybetmenin acısıyla güçlükle ayakta durabildi. Boğulan çocuğun kuzeni İbrahim Mustafa, tarım işçiliği ve inşaatlarda çalışarak geçimlerini sağladıklarını 2 yıl arayla iki kuzeninin boğulduğunu söyledi.
Kasım
Cenaze otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Küçükoba Mezarlığına götürüldü.
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