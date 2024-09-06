Çanakkale'de otomobil sulama kanalına devrildi: Sürücü öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobilde bulunan annesi ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 07:05
Çanakkale'de otomobil sulama kanalına devrildi: Sürücü öldü
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Bayramiç'ten Ezine'ye giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kazada sürücü Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Alacaoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #112 Acil #çanakkale

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