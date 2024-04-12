İki kardeşe sokak ortasında saldırı!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:27

Güncelleme: 12.04.2024 - 14:27

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Talha ve Oktay D. isimli iki kardeş, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitleri yerlerinden yaralanan her iki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.