İki kardeşe sokak ortasında saldırı!
Adıyaman’da kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğrayan iki kardeş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Talha ve Oktay D. isimli iki kardeş, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitleri yerlerinden yaralanan her iki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- O komiser hakkında karar verildi!
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- En kötü çift olan 4 burç
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!
- Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!