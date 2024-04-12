İzmir'de trans kadına saldırı: Sokak ortasında darbedildi!

İzmir Alsancak'ta bir trans kadın, sokak ortasında çok sayıda kişinin saldırısına uğradı ve gasbedildi. İddiaya göre saldırganlar daha sonra trans kadınların evlerine saldırdı. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:30
Abone Ol google-news

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kalabalık bir grup trans kadınlara saldırdı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRESİYE ŞİDDET

Bir trans kadın saldırganlar tarafından darbedilirken, trans kadının cüzdanı ve telefonu da gasbedildi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Grup daha sonra bölgede trans kadınların yaşadığı evlere taş atarak saldırdı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

'TAŞ, ŞİŞE, SOPA NE BULDULARSA FIRLATTILAR'

Gazete Duvar’a konuşan bir trans kadın, "Biz dün bayram olduğu için evlerimizin önündeydik. Biri sara hastasıymış ve sokakta bayıldı. Arkadaşlar da yardım etmek istediler. O esnada kalabalık bir grup 'Siz bu adamı dövdünüz' diyerek iftira atıp bize saldırdı. Evleri taşlamaya başladılar. Taş, şişe, sopa ne buldularsa fırlattılar. Çok kalabalık bir gruptu. O esnada Açelya isimli bir arkadaşımız kuaförden çıkmış. Onu görünce ona saldırmışlar. Kaçmaya çalışmış ancak yakalamışlar ve hem darp hem de gasp etmişler. Darp ve gasp edildiği görüntüler de var. Şikayetçi olduk. Polisin araştırması sürüyor" dedi.


trans birey haberleri Trans haberleri trans hakları haberleri İzmir haberleri

İlgili Haberler

Transferde önemli rakipler: Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle yarışıyor!

Transferde önemli rakipler: Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle yarışıyor!
Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Gyökeres için transfer açıklaması!

Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Gyökeres için transfer açıklaması!
Transfer iddialarına cevap: Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması

Transfer iddialarına cevap: Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan siyasete soyundu: Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti

Bakan siyasete soyundu: Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti
İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…

İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…
İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü

İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü
ABD’li dev banka açıkladı: Altın fiyatları zirveyi görecek!

ABD’li dev banka açıkladı: Altın fiyatları zirveyi görecek!
İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü

İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!
Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı

Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı
Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!

Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!