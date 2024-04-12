Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 07:21
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. D.K. adlı şahıs aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla ateş açtı.

Henüz sebebi bilinmeyen saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı (66) hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D.K. ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


kahramanmaraş haberleri saldırı girişimi haberleri

İlgili Haberler

Babasını iftara göndermişti... Husumetlilerinin saldırısına uğradı!

Babasını iftara göndermişti... Husumetlilerinin saldırısına uğradı!
İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü

İsrail'in saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları öldü
İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı... Suç makinesi çıktı!

İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı... Suç makinesi çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
Pazarcıydı, milyarder oldu... İdama mahkum edildi!

Pazarcıydı, milyarder oldu... İdama mahkum edildi!
Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!

Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!
MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler
ABD’li dev banka açıkladı: Altın fiyatları zirveyi görecek!

ABD’li dev banka açıkladı: Altın fiyatları zirveyi görecek!