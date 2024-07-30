İki kardeşin aydınlatma için yaktıkları 'mum' yangın çıkardı!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:05

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:06

Zübeyde Hanım Mahallesi 7532 Sokak üzerinde bulunan 4 bloklu sitede saat 23.30 sıralarında, anne Y.B. (43), öğle saatlerinde hastaneye gitmek için çocukları E.B. ve İ.E.B.'yi evde bırakarak 9'uncu katta bulunan dairesinden çıktı.

Öğle saatlerinden itibaren mahallenin bir bölümünde elektrik kesintisi olduğu öğrenilirken, evde kalan iki çocuk aydınlanmak için mum yaktı. Yakılan mum, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangına yol açtı.

Daireden yükselen dumanları gören site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Site sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, polis çevre güvenliği aldı. E.B. kendi imkanlarıyla daireden çıkarken, kardeşi İ.E.B. ise evde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek İ.E.B.'yi kurtardı. İki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından site sakinleri evlerine döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.