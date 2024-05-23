İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu.
Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde gece saatlerinde 2 katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararak büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.
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