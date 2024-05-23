İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:59
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
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Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde gece saatlerinde 2 katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararak büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.


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