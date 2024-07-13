İki kişi feci şekilde can vermişti...Yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağı çekilecek
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı normale döndürmek için çalışma başlattı. Çalışma ile yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağı çekilecek.
Konak ilçesi Alsancak semtinde kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunmuştu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yapmıştı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmişti.
İncelemelerin ardından başlanan çalışmayla yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağıya çekilecek. Daha sonra belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alan kapatılınca bölgedeki ulaşım da normale dönecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise bölgedeki elektrik kesintisi son bulacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Engin Polat'ın Gürcistan seyahatleri
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Ünlü ekran yüzü veda etti
- Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması
- 'Anlaşmaya vardık'
- Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: Bir çocuk öldü!
- 'Elektrik akımı' faciasında yeni ayrıntılar
- İzmir'de akımdan ölen kişinin eski paylaşımı gündem oldu
- Gece 3’te soyadı tartışması
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- Erdoğan, Esad görüşmesi için Hakan Fidan'a talimat verdi