İki kişinin öldüğü tüfekli saldırı soruşturmasında yeni gelişme!

Bayramiç ilçesinde 8 Şubat’ta pompalı tüfekle öldürülen Şakir Aydın ve Tayfun Avcı cinayetinde gözaltına alınan şüpheli sayısı 4’e çıktı. Cinayet olayının altından uyuşturucu ile alacak, verecek meselesi çıktı.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:03
İki kişinin öldüğü tüfekli saldırı soruşturmasında yeni gelişme!
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot köyü yakınlarındaki pompalı tüfekli cinayet olayı, 8 Şubat akşamı saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Şakir Aydın ve Tayfun Avcı motosiklet ile köyden ayrıldı. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı köy kavşağından anayola motosikletle döndükleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu vuruldu. Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARI TUTULDU

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri pompalı tüfekle öldürülen Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Bayramiç ilçe merkezi olmak üzere Sarıot köyü ile Akçakıl köyünde şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslerde arama yaptı. Özel Köpek Timinde yer alan ‘Tahra’ adlı köpek ile ekipler, gece boyu ve gündüz devam eden yakalama çalışmaları çerçevesinde ekiplere destek verdi.

3 gün boyunca gece gündüz ilçenin giriş ve çıkış noktaları tutuldu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri dün cinayet olayına karışan şüphelilerden A.G. ve C.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. İstihbarat Şube Müdürlüğü firari olan A.K. ve D.B.’yi de titiz çalışmalar sonucu Bayramiç ilçe merkezinde saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bayramiç ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CİNAYETİN NEDENİ UYUŞTURUCU İLE ALACAK-VERECEK MESELESİ!

Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot köyünde meydana gelen pompalı tüfekle saldırının altından uyuşturucu ile alacak-verecek meselesi çıktı.

Sarıot köyünden çıkan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy kavşağından anayola motosikletle döndükleri önü iddiaya göre bir araçla kesildiği, yaşanan tartışma sonra Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Öte yandan, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın öldürülmeden cinayet zanlıları ile bir yurttaş tarafından yapılan hayra katıldıkları ve sonrasında köyde bir evin bahçesinde alkol aldıkları ortaya çıktı.


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