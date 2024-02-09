Kanlı pusu... Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradılar!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:22

Güncelleme: 09.02.2024 - 09:55

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot Köyü'nde saat 21.30 sıralarında bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre, motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26), kavşaktan ana yola çıkarken, pusu kuran kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Açılan ateş sonucu vurularak motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen yurttaşlar, yerde yatan 2 kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şakir Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tayfun Avcı ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.