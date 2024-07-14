İki kişinin su birikintisine basarak akıma kapılmasının ardından ihmal iddiaları gündemde

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

İzmir’de önceki gün etkili olan sağanak sırasında Konak ilçesinin Alsancak Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Bulvarı ile Enver Dündar Başar Sokağı’nın kesiştiği noktada oluşan su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) kaçak elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetti. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olan Deniz’in cenazesi memleketi Osmaniye’ye nakledildi. Deniz’in naaşı bugün öğle namazından sonra toprağa verilecek. İnanç Öktemay’ın cenazesinin ise Buca Yeniyol Cami’nde ikindi namazı sonrası defnedildi.

ŞİKÂYET EDİLMİŞ

Olayın gerçekleştiği bölgeyi kapatan savcılık soruşturma açarken marketi işleten Ayşegül Altıncı “Burası senelerdir arızalı. Bir çok kez de basında çıktı ama tüm şikayetlerimize rağmen gelip bakan da olmadı” dedi.

Sokakta 1996 yılından beri esnaflık yapan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş da “2019’da bir köpek akıma kapılarak yaşamını yitirdi. O zaman da şikayet ettik. Daha 6 ay önce yine yağmur sonrası suyun içinden dumanlar çıktığını gördük. Etrafını kapattık ve esnaf olarak imza toplayıp ilgili makamlara ilettik ama kimse ilgilenmedi” diye konuştu.

Savcılığın inceleme başlattığı olay sonrası GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, “Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır” dendi.

EMO: İZOLASYON HATASI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise “Standartlara çok uymayan derinlikte yapılmış bir iş gözüküyor ilk etapta. 80 santim derinlikte olması gereken kablolar gördüğümüz kadarıyla 30 santimde. Üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar” dedi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin oluşturduğu teknik heyet, ilk tespitlerini içeren açıklamasında, “Olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Bu hatadan kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, karşıdan karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz akıma kapılarak yere düşüyor. İnanç Öktemay da Özge’yi kurtarmak isterken akıma kapılarak hayatını kaybediyor.

Öktemay’ın teyzesinin torunu olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, “Ülkemizde ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Bunların mutlaka sorumluları kimse bulunup, yargılanmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle bu olay unutturulamayacak” diye konuştu.

İHMALLER ZİNCİRİ



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