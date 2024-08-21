İki motosiklette 11 bin 200 sentetik hap ele geçirildi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisi görünce sürücülerinin bırakıp kaçtığı 2 motosiklette 11 bin 200 sentetik hap ele geçirildi. Kaçan şüphelilerden Suat Ö. (40) evinde yakalanırken, diğeri aranıyor.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde 7399/37 Sokak'ta şüphe üzerine 35 BRC 841 ve 35 AE 4168 plakalı 2 motosikleti durdurmak istedi.
Ancak iki sürücü, motosikletleri bırakıp yaya olarak kaçtı. Motosikletlerde yapılan aramada 2 ayrı siyah poşette toplam 11 bin 200 sentetik hap ele geçirildi.
Polis, 35 BRC 841 plakalı motosikleti kullanan şüphelinin Suat Ö. olduğunu belirledi. Evi tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Suat Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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