17 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Gaziantep’te jandarma ekipleri 17 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu tacirini saklandığı adreste yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nizip ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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