Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki oğlu da tutuklanmıştı... Ekrem İmamoğlu’nun kayınpederi Fehmi Kaya: 'Bayramda kimsesiz kaldım'

23.03.2026 14:46:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınpederi Fehmi Kaya, oğulları Cevat ve Ali Kaya’nın tutuklanmalarına tepki gösterdi. Kaya, "Benim çocuklarımın hiçbir suçu olmadan cezaevine atıldı. Ben kimsesiz kaldım" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınpederi ve Dilek İmamoğlu'nun babası Fehmi Kaya, Şeker Bayramı dolayısıyla Trabzon'da eşinin mezarını ziyaret etti.

Kaya, eşinin mezarının başında oğulları Cevat ve Ali Kaya’nın tutuklanmalarına tepki gösterdi.

"BENİM ÇOCUKLARIM CEZAEVİNDE"

Kaya, şunları söyledi:

"Benim çocuklarımın hiçbir suçu olmadan cezaevine atıldı. Bu çocuklarımın zaten anneleri yok. Bir baba olarak ben kaldım fakat herkes annesi, babası, çocuklarıyla beraber bir arada bayramlaştılar, bayramlarını kutladılar ama ben kimsesiz kaldım. Benim çocuklarım nerede? Benim çocuklarım cezaevinde. Benim çocuklarım hayatında cezaevini görmüş değildir. Ben de görmedim, babam görmedi, annem de görmedi. Çocuklarımın suçu olmadığı halde bu mübarek bayramda cezaevinde olmaları..." 

"NASIL HESAP VERECEKLER?"

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra suçlandığını ve tutuklandığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Şimdi Ekrem İmamoğlu'na karşı bunun arkasında kim var? Dilek benim kızım, ağabeyleri var, onları da suçsuz yere aldılar, cezaevine attılar. Peki bu Allah'a reva mıdır? Bu yapılacak iş midir? Bu günah değil midir? Bunun hesabını Allah onlara sormayacak mı? Soracak. Benim oğullarım Cemal Kaya, Ali Kaya, Dilek Hanım'ın ağabeyi olabilir, kardeş olabilir.

Ekrem İmamoğlu, benim damadım olabilir. Bu bir suç mudur? Bu suç mudur? Eğer bu suç ise tamam yaptıkları doğrudur ama eğer suç değilse bunun vebalinin altından nasıl kalkacaklar? Nasıl Cenab-ı Allah'a hesap verecekler? Bu adamlar ölümden korkmuyor mu?"

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu

İlgili Haberler

İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 'İmamoğlu' mesajı İstanbul’daki Nevruz kutlamalarında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün hapishanede olmasını İstanbullular kabul ediyor musunuz?" dedi.
Hakan Fidan’ın imzaladığı ‘ABD ve İsrail’siz bildiriye İmamoğlu’ndan tepki: ‘Başkalarının yazdığı metinlere imza atmak yerine…’ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın imzaladığı bildiride ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinilmemiş ve İran’a tüm saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılmıştı. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu söz konusu duruma tepki gösterdi.
İmamoğlu'nun tutukluluğunun 1. yılı Amsterdam'da protesto edildi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının birinci yılı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi. Dam Meydanı’nda düzenlenen protestoda, adalet, demokrasi ve halk iradesine sahip çıkılması çağrıları yapıldı, uluslararası dayanışma vurgulandı.