Trabzon'da feci kaza... Otomobil dereye uçtu!

Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trabzon'da feci kaza... Otomobil dereye uçtu!
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:51

Yomra-Özdil Yağmurdere grup yolunun Çamlıca Mahallesi mevkisinde Şaduman S'nin kullandığı 55 AI 739 plakalı otomobil, dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Fatma S., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #dere #kaza #otomobil #trabzon

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