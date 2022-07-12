İki otomobile çarpan motokurye yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de 2 otomobile çarpan motosikletteki kurye İsa Uzel (19), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 14:52
İki otomobile çarpan motokurye yaşamını yitirdi
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Kırıkkale-Kırşehir yolu üzerindeki otogar yakınında motokurye İsa Uzel yönetimindeki 06 BN 8844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Arda K.'nin kullandığı 06 CAN 299 plakalı otomobile çarptı.

KURTARILAMADI

Motosiklet daha sonra Burak Y.' ye ait park halindeki 71 EF 800 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Uzel, bugün hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 


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