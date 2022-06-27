Otomobil sürücüsünden, moto kuryeye 'tabanca' ile darp!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:22

Ankara Demetevler'de moto kurye, trafikte tartıştığ otomobil sürücüsü tarafından tabancanın karbazıyla darbedildi. Olay an, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Ankara Demetevler'de 26 Haziran Pazarakşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası motor kurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti.

TABANCAYI MOTO KURYEYE DOĞRULTTU

Moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak moto kurye ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, moto kuryeye doğrulttu.

KAFA ATTI!

Yurttaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra kafa attığı görüldü. Dakikalarca darbedilen moto kuryeyi araya giren yurttaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşanan arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.