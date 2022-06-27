Otomobil sürücüsünden, moto kuryeye 'tabanca' ile darp!
Moto kurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile darbedildi. Olay anı yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Ankara Demetevler'de moto kurye, trafikte tartıştığ otomobil sürücüsü tarafından tabancanın karbazıyla darbedildi. Olay an, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, Ankara Demetevler'de 26 Haziran Pazarakşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası motor kurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti.
TABANCAYI MOTO KURYEYE DOĞRULTTU
Moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak moto kurye ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, moto kuryeye doğrulttu.
KAFA ATTI!
Yurttaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra kafa attığı görüldü. Dakikalarca darbedilen moto kuryeyi araya giren yurttaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.
Yaşanan arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!