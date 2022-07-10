Binlerce kurye işsizlikle karşı karşıya: ‘Taksici ve dolmuşçularla beraber kontak kapatacağız’
Motokuryeler, akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapatıyor. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, “Günde 16 saat çalışıp asgari ücretin altında kazanan, 3 bin lirayla ev geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız var” dedi.
Salgınla yükselen lojistik sektörünün yıldızı olan motokuryeler, peş peşe gelen akaryakıt zamları yüzünden kontak kapatmaya başladı.
İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, “Günde 16 saat çalışıp asgari ücretin altında kazanan, 3 bin lirayla ev geçindirmeye çalışan arkadaşlarımız var” dedi. Akgül, şunları söyledi: “Benzine art arda gelen zamlar bizi bitme noktasına getirdi. Ocakta paket başına 11 liraya firmalarla anlaşan bir arkadaşımız şu an 1 liralık zamla birlikte 12 lira alıyor. Bu zamlar böyle devam ederse, altı ay içinde kuryelik mesleği tarih olabilir. Bir yemek 20 lirayken, kurye bunu 9 liraya taşıyordu. Aynı yemek 80 lira oldu, paketi taşıyan kurye neredeyse aynı parayı alıyor. Sesimizi duyurmak için yakında kitlesel bir eylem düzenleyeceğiz. Bu dertten dolayı mağdur olan taksici, dolmuşçu kardeşlerimizle birlik olup, hep beraber kontak kapatacağız” dedi.
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