İki servis midibüsü ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda işçi yaralandı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:06
İki servis midibüsü ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda işçi yaralandı!
Abone Ol google-news

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 J 6542 plakalı midibüs, 45 ADY 420 midibüs ve 45 ADJ 098 plakalı otobüs, İzmir-Turgutlu karayolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğü geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OSB'deki fabrikalara personel taşıdığı belirtilen üç araçtaki çok sayıda işçi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan işçilere müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle viyadük, Turgutlu yönünde trafiğe kapandı.


Manisa haberleri otobüs haberleri midibüs haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, otobüs, metrobüs bedava mı?

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, otobüs, metrobüs bedava mı?
Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı
Özel halk otobüsü yayalara çarptı: Anne öldü, oğlu yaralandı

Özel halk otobüsü yayalara çarptı: Anne öldü, oğlu yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’

Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti: Üstüne mermer masa devrildi

Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti: Üstüne mermer masa devrildi
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama
İzmir’de belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

İzmir’de belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor
Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu

Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor