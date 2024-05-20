Özel halk otobüsü yayalara çarptı: Anne öldü, oğlu yaralandı

Kayseri'de yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravcı (28) hayatını kaybetti, oğlu Selahattin Abravcı (10) ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:55
Özel halk otobüsü yayalara çarptı: Anne öldü, oğlu yaralandı
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Feci kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abavcı ile oğlu Selahattin’e çarptı. Anne ve oğlu, otobüsün altında kaldı.

ANNE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Ebru Abavcı ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Abravcı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Ebru Abravcı'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Selahattin Abravcı’nın ise yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü M.C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. 


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