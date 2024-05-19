19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, otobüs, metrobüs bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazar günü etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, otobüs, metrobüs bedava mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:01
19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, otobüs, metrobüs bedava mı?
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19 Mayıs bu yılda yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanacak. Geride bıraktığımız resmi tatillerde uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulaması 19 Mayıs'ta da devam edecek. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, otobüs, metrobüs bedava mı?

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Karara göre; 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

İSTANBUL'DA İETT KARARI

19 Mayıs Pazar günü için İstanbullular tarafından İETT seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyordu. Konuyla ilgili İETT'den açıklama geldi.

İETT açıklaması şu şekilde;

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. 

Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.


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