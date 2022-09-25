İki taksici, tartıştıkları scooter sürücüsünü sopayla dövdü
Adana’da iki taksi şoförü, caddede bilinmeyen nedenle tartıştıkları scooter kullanıcısını sopayla dövdü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Angın Bulvarı’nda scooter ile ilerleyen, ismi açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı.
Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Scooter kullanıcısı, kavgaya dönüşen tartışmada taksiciler tarafından sopa ve yumruklarla darbedildi.
Sesleri duyanlar, evlerinin balkonundan taksicilere tepki gösterdi. Bir kişinin araya girmesiyle kavga sonlandı. Taksiciler ise bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilen scooter sürücüsü, daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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