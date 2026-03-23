İki tır çarpıştı: Yol savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, D-650 kara yolu Sakarya geçişinde Bilecik istikametine seyir halinde olan M.Ç. (45) yönetimindeki 42 HC 623 plakalı çamaşır suyu yüklü tır ile L.A. idaresindeki 10 AUP 020 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın ardından tır refüje çarparak alev alırken, karşı yönde seyreden M.A.B. idaresindeki otomobil kaza sebebiyle yola saçılan beton molozlara çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A.B. ve eşi H.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

Meydana gelen kaza sebebiyle kara yolunun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların ve molozların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza dron ile havadan da görüntülendi.