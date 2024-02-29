İki TIR'ın arasında kaldı... Sürücü feci şekilde can verdi!
Bayraklı'da çarpıştığı iki TIR'ın arasında kalan otomobil sürücüsü Gökhan Eren, feci şekilde hayatını kaybetti.
İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Arkadan gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı TIR da otomobile çarptı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI!
Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi, itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmayla otomobilden çıkarıldı.
Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobile arkadan çarpan TIR şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.
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