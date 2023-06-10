İki TIR'ın çarpışması sonucu sprey tüpleri patladı: Yol trafiğe kapatıldı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:17

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:32

Refahiye-Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde plakası ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki TIR çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kimyasal yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Refahiye-Erzincan kara yolu çift taraflı güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.