Maltepe'de tünel çalışmasında patlama: Yol yayalara kapatıldı

Maltepe Meydan Projesi çalışmaları sırasında tünel içerisinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Yoğun gaz kokusu ve beraberinde ufak çapta patlamalar yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:41
Maltepe'de tünel çalışmasında patlama: Yol yayalara kapatıldı
Abone Ol google-news

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde dün saat 11.30 sıralarında Maltepe Meydan Projesi alanında bulunan tünel içerisinde iddiaya göre, kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar yaşandı. Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çalışmaların yürütüldüğü alan havadan görüntülendi.

“DOĞAL GAZ PATLAMIŞ”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, “Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğal gaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı” dedi.


Maltepe patlama doğal gaz tünel

İlgili Haberler

Zonguldak'ta sanayi sitesinde patlama: 1 işçi öldü

Zonguldak'ta sanayi sitesinde patlama: 1 işçi öldü
Son dakika... Washington DC’de şiddetli patlama sesi: Açıklama geldi

Son dakika... Washington DC’de şiddetli patlama sesi: Açıklama geldi
21 kişi hayatını kaybetmişti... Davutpaşa patlaması davasında sanıklar yeniden dinlendi!

21 kişi hayatını kaybetmişti... Davutpaşa patlaması davasında sanıklar yeniden dinlendi!

En Çok Okunan Haberler