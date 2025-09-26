Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki yıl önce de zıpkınla vurmuş... Abisine kurşun yağdırıp kaçtı!

İki yıl önce de zıpkınla vurmuş... Abisine kurşun yağdırıp kaçtı!

26.09.2025 11:52:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İki yıl önce de zıpkınla vurmuş... Abisine kurşun yağdırıp kaçtı!

İstanbul'da bir kişi, abisini silahla kurşun yağmuruna tutup olay yerinden kaçtı. Şahsın iki yıl önce de abisini zıpkınla yaraladığı öğrenildi.

Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta sabah saat 09.30 sıralarında silahlı bir saldırı yaşandı.

İddiaya göre; Rıdvan D. (24) adlı şahıs, aralarında husumet olanabisi Metin D.’yi (32) marketten ekmek almaya gittiği sırada yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu.

Abisini yaralayan Rıdvan D. olay yerinden scooter ile kaçtı. Ağır yaralanan Metin D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri abisini vurup kaçan Rıdvan D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

2 YIL ÖNCE DE ABİSİNİ ZIPKINLA VURDU

Öte yandan Rıdvan D.'nin 2 yıl önce de abisini yaklaşık 70 santimetrelik zıpkınla vurduğu öğrenildi.

"4-5 KURŞUN İSABET ETMİŞ, BİLİNCİ KAPALIYDI"

Ferit Timur adlı yurttaş olayla ilgili olarak, "Evde yatıyordum. 'Polis imdat’ diye bir ses duydum ve üzerine 5-6 el silah sesi de duydum. Ben görmedim, ama vuran kişinin scooter ile kaçtığını söylediler. Belden aşağıda 4-5 tane isabet etmiş. Bir de sırtından vurulmuş. Ambulansı aradık. Bilinci kapalıydı. Ambulans aldı götürdü" dedi.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Avcılar #ağabey

İlgili Haberler

600 bin TL için 'kardeş' katili oldu: Yunanistan'a kaçarken yakalandı
600 bin TL için 'kardeş' katili oldu: Yunanistan'a kaçarken yakalandı Adana'da motosikletli saldırganların hedefi olan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı. Katil, Edirne'nin İpsala ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanırken, 600 bin TL alacağı olan şahsın kardeşini sözde korkutmak isterken öldürdüğü ortaya çıktı.
25 yıllık cinayette gerçek ortaya çıktı: 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuş!
25 yıllık cinayette gerçek ortaya çıktı: 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuş! Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce ölü bulunan 2 aylık Gülüzar bebeğin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gözaltına alınan D.İ. (38) suçunu itiraf edip, kardeşini yastıkla boğduğunu söyledi.
Aksaray'da dehşet... Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu: İntihar girişiminde bulundu!
Aksaray'da dehşet... Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu: İntihar girişiminde bulundu! Aksaray'da Ömer Can Tan (19), evin önünde yaşanan tartışma sırasında önce komşuları Kuddusi Altıparmak’ı (26), ardından kardeşi Umut (9) ve annesi Medine Tan’ı (41) tabancayla vurup, intihara kalkıştı.