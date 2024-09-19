İki yıl sonra aynı yerde aynı vahşet! Alanya'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine tesise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İKİ YIL ÖNCE DE AYNI VAHŞET YAŞANDI
10 Mayıs 2022 yılında da aynı atık bertaraf tesisinde erkek bebek cesedi bulunduğu ortaya çıktı.
Etiketler: #Antalya #Alanya #bebek cesedi
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