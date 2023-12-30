İki yıldır adalet arıyorlar: Binlerce yurttaşı dolandıran kripto para şirketi için henüz bir iddianame dahi hazırlanmadı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

485 bin dolar dolandırıldığını öne süren mağdur Ömer Ok, şirketin yapay zekâ ile çalışan bir sistemle yüksek kâr vaat ettiğini ve bu kapsamda insanları bu sisteme dahil ettiklerini söyledi.

Söz konusu şirketin Marshall Adaları’nda bir posta kutusu olarak göründüğünü aktaran Ok, şunları söyledi: “Bu sistemi 500, 1000 dolar olarak ücretlendirmeyle sattılar. Türkiye genelinde bir piramit sistemi örgütlediler; Birçok ilde yöneticileri aracılığıyla yeni üye getir kazan diyerek insanları sisteme dahil ettiler. Haziran 2021’de sistemdeki paralar kayboldu. Bize yüksek kâr vaat eden isimler ise ‘ben de mağdurum’ diyerek kendisini savundu. Şimdi bu isimler başka şirket isimleriyle faaliyetlerine devam ediyorlar.”

Söz konusu durumla ilgili henüz bir iddianame hazırlanmadığı ve olayın soruşturma aşamasında kaldığı öğrenildi.

Avukat Yağız Kaya, söz konusu şirketin yurtdışı merkezli olduğunu ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde belirli isimlerle faaliyet yürüttüğünü aktardı. Kaya, “İnsanların cüzdanlarında görünen kripto para miktarının sadece kendi sitelerinde olduğu ancak ortada böyle bir para olmadığı ortaya çıktı. Şüpheliler var olduğunu öne sürdükleri yazılımla aydan aya sanki bu sistem kâr getiriyormuş gibi bir şey kurmuşlar” dedi.

Şirketin, ilk zamanlarda sisteme girenlere kâr ettikleri oranda bir ücret yatırdıklarını söyleyen Kaya, şöyle konuştu: “Bunun da güven kazanmak için yapıldığını düşünüyoruz. Daha sonra da sistem kapatılmış ve sistemdeki paralar binlerce hesap üzerinden aktarılarak takip edilemez duruma getirilmiş. Konuyu yargıya taşıdık.”

Kaya, olayın üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın henüz somut bir gelişme kaydedilemediğini ifade etti.