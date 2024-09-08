İkinci 'Can Atalay' çağrısı yapılmıştı: CHP'li Ali Mahir Başarır Numan Kurtulmuş'un kararını açıkladı!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısının reddedildiğini açıkladı.

İkinci 'Can Atalay' çağrısı yapılmıştı: CHP'li Ali Mahir Başarır Numan Kurtulmuş'un kararını açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 18:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te tekrar olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısını reddettiğini açıkladı.

Başarır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili Can Atalay için 10 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısı Başkan Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KEZ ÇAĞIRILDI

Kurtulmuş'un reddetme gerekçesinin ise Meclis Genel Kurulu'nun aynı konuda ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılması olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aynı konunun kısa bir süre içinde yeniden olağanüstü toplantı çağrısı şeklinde TBMM Başkanlığına sunulması olağanüstü toplantı kurumunun hukuki mahiyeti ile örtüşmemektedir" ifadeleri yer aldı.



Etiketler: #Ali Mahir Başarır #Numan Kurtulmuş #Can Atalay

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