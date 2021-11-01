İkinci el araç almak isteyenler için satıcılardan kritik değerlendirme
Pandemi ve çip krizi otomobil piyasasını olumsuz bir şekilde etkiledi. Cumhuriyet TV'ye konuşan ikinci el araç satıcıları ve alıcıları fiyatların daha da artacağına dair endişelerini dile getirdiler.
Artan zamlardan ve doların yükselişinden etkilenen ikinci el araç piyasasında, üretim ve satışlarda durgunluk devam ediyor.
İkinci el araç almak isteyen yurttaşlar, sıfır araç fiyatlarına maddi imkanlarının yetmediğini ve ikinci el araç fiyatları gitgide arttığı için de zorlandıklarını ifade etti. Alıcılar ise, artan fiyatlar yüzünden zarar ettiklerini ve müşterilerinin azaldığını belirtti.
Cumhuriyet TV mikrofonuna konuşan satıcılardan bazılarının açıklamaları şöyle:
-Yüzde altmışın üzerinde bir artış oldu. Ben fiyatların artmasını istemiyorum. Bizim de alım gücümüz düşüyor. Bunun farkında değil insanlar. Fiyatlar daha da çok artacak. Bu çip sorunu neden aşılamıyor, anlamıyorum, bu da ikinci el piyasasına yansıyor.
-Alıcılar şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz. Sattığımız aracı yerine koyamadık. Fiyatlar hala yükseliyor. Biz de şikayetçiyiz bu konuda. Sıfır araba sıkıntısı var. Geçen seneye oranla en az yüzde 100 yükseldi. Sattığımız aracı yerine koyamıyoruz. Fiyatlarda bir düzen yok.
''İKİ KAT ARTMIŞ''
Alıcılar ise her geçen yıl fiyatların arttığından ve sıfır araçların yanına yaklaşamadıklarını belirtti:
-Çip krizi dediler, artı dolar yükseliyor. Her sene takip ediyorum. Artacaktır, gidişat onu gösteriyor. Düşecek diye bekledim, hiç düştüğünü de görmedim. Benim çevremdeki herkes aynı şeyi söylüyor. Fiyatlar çok yüksek. İki kat artmış. Sıfırların yanına yaklaşılmıyor. Türkiye'de bir kriz var. Kriz var, yok diyen bedava geçiniyordur.
-Bayağı yükselmişler. Alanlar da mecbur kalıyorlar. Bazı araçlarda artış yüzde elliyi geçti. Bu fiyatlarda zor. Allah kriz yok diyenleri ıslah etsin. Belirli bir kesim bal böreğin içinde yaşıyor. Ama belirli bir kesim bitmiş. Çözüm yolu yok. Üretim yok, sadece kavga.
Kamera: İsmail Bayraktar
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