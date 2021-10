İkinci el otomobillerde 2022 hazırlığı!

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ekim ayında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini de paylaştı. Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti.

Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır ve ikinci el araç pazarıyla ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu.

Çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle sıfır kilometre araç fiyatlarının Ocak 2022’ye kadar yüzde 12 artacağını belirten Hüsamettin Yalçın, kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini ve talebin ikinci el araç fiyatlarını da artırabileceğini vurguladı. Yalçın, “Temmuz ve ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi.

Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki ihtiyaçlarını bir miktar öteledi. Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir zamandayız” dedi.

Ekim ayından itibaren ikinci el araç ticareti yapan kurumların 2022 yılı için hazırlanmaya başladığının da altını çizen Hüsamettin Yalçın, “Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar” dedi. Cardata verilerine göre, ekimde en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların yüzde 60’ını sedan, yüzde 30’unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

MAKYAJLI FOCUS YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE GELDİ

Ford, 1998’den beridir üretimde olan uzun soluklu modeli Focus’u yeniledi. 2022 Ford Focus geniş bir opsiyon listesine sahip. Tüm donanım paketlerinde standart LED ön far takımına merhaba diyen model, geniş opsiyon listesiyle de dikkat çekiyor. Yüksek donanım paketlerinde ise bu far takımları yola göre açı alacak adaptif türevleri ile değiştirilmiş olarak satılacak. Focus ST de ufak tefek değişimler geçirmiş. Yeni alaşım jant tasarımına kavuşan ST ailesi, Puma ST ve Fiesta ST’de de bulunan Mean Green isimli renk seçeneğine kavuştu. Hatchback ve station wagon gövde tipleri ile sunulmaya devam edecek modelin dizel versiyonları hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Her makyaj operasyonunda olduğu gibi değişimi kabin içerisinde daha net hissediyoruz. Makyaj operasyonu ile birlikte Focus, Mavi Oval’in SYNC 4 yazılımına kavuşarak yeni nesle geçti. 13.2 inç boyutuna yükselen multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunacak. Bu büyük ekran, fiziksel kontrolcüleri de yutarak tamamen dijital bir ön konsol yaratacak Focus’un kabininde.

HİBRİT MOTOR DA VAR

Standart Focus ailesinin motor seçeneklerinde de ufak tefek değişimler var. 1.0 litrelik turbolu üç silindirli EcoBoost motorun 125 ve 155 beygir güç üretebilen yarı hibrit versiyonları artık 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilebilecek. EcoBoost seçenekler 48 voltluk güncel yarı hibrit teknolojisi sayesinde çok daha tasarruflu olacak. 100 ve 125 beygir güç üretebilen standart EcoBoost opsiyon da hayatına devam ediyor.

Ülkemizde de satılan 1.5 litrelik EcoBlue dizel seçeneği de yerini koruyan üniteler arasında. 95 ve 120 beygir güç çıkışa sahip bu ünite, standart olarak 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile geliyor. 7 ileri DCT seçeneği ise dizelde yerini güncel modelden tanıdığımız 8 ileri vitesli otomatik vites kutusuna bırakmış.

Focus ST’nin turbolu 2.3 litrelik benzinli ünitesinde ise bir değişim yok. 280 beygir güç üretebilecek bu versiyonun dizel kardeşi hakkında ise net bir açıklama bulunmuyor.

MERCEDES- BENZ AKSARAY KAMYON FABRİKASI 35 YAŞINDA

Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde gerçekleşen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Ekim 2021 itibarıyla 35. yaşını kutluyor. Daimler Truck AG’nin önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimine imza atan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, Ar-Ge faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası için 35 yılda, toplamda 500 milyon Avro’yu aşkın yatırım gerçekleştirildi. Günümüzde 1600 kişiyi aşkın istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kamyon üretiminin yanı sıra Ar-Ge Merkezi de yer alıyor. Üretimin yanında ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımlar yapılarak hem istihdam artışı sağlanıyor hem de pek çok ilke imza atarak tüm dünyaya mühendislik ihraç ediliyor.



BMW’NİN AMİRAL GEMİSİ IX ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi Yeni BMW iX, xDrive40 modeli ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda sergilenmek için gün sayıyor. Kasım ayından itibaren yollarla buluşmaya hazırlanan Yeni BMW iX xDrive40 için ön sipariş süreci bmw.com.tr’deki tasarlayıcı (konfigüratör) üzerinden başladı. Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç üretirken, otomobili 0’dan 100 kilometre hıza sadece 6.1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 kilometre menzile sahip araç xDrive40, hem şehiriçi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 kilometre menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor. BMW tutkunlarının kendi zevk ve tercihlerine göre kişiselleştirebildikleri Yeni BMW iX 1.632.300 TL’den başlayan liste fiyatıyla online olarak rezerve edilebiliyor.



DOĞAN TREND BIMAS BIKES İŞBİRLİĞİ



Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil ve motosiklet markalarını Türkiye’deki tüketicilerle buluşturan Doğan Holding çatısı altındaki Doğan Trend Otomotiv, Hollanda markası BIMAS BIKES ile elektrikli bisiklet ve scooter ürünlerini de portföyüne ekledi. İşbirliği kapsamında, BIMAS BIKES çatısı altındaki elektrikli bisikletler markası BIMAS ve elektrikli scooter markası OKAI, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle tüketicilerle buluşacak. BIMAS markalı bisikletler City, Comfort, eFolding ve eCargo olmak üzere dört ana kategoride sunuluyor. OKAI’nin ise herkes için kullanışlı, güvenli ve eğlenceli e-scooter seçenekleri bulunuyor. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ise “Doğan Trend olarak elektrikli mobilite dönüşümünde ürün gamımızı genişletmeye devam ediyoruz. Yakında her otomobilin bagajında bir katlanır bisiklet ya da e-scooter olacak. Otomobil kullanıcıları artık daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyuyorlar. Trafik sıkıştığında veya otomobille girmenin zor olduğu yerlere gelmeden aracı park edip BIMAS ve OKAI’leriyle hem zaman kazanacak hem tasarruf yapacak hem de stres seviyelerini azaltacaklar” şeklinde konuştu.