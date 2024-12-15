İkinci el otomobilde 'Suriyeli' hareketliliği: Piyasanın altında fiyatlar

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:05

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:05

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmı dönüş yoluna koyuldu. Türkiye'de araç sahibi olan Suriye uyruklular, her bütçeye uygun aracın bulunduğu oto pazarlarını doldurdu.

Araçlarını satılığa çıkaran Suriyeliler, araçlarını satarak ülkelerine geri dönmeyi planladıklarını belirtti. Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu bir şahıs, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

PİYASANIN ALTINDA FİYATLAR

Bir başka Suriyeli ise "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailem ile karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim" ifadelerini kullandı.

İHA'nın aktardığına göre Suriyeliler, ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altında satışa çıkarıyor.