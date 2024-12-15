İkinci el otomobilde 'Suriyeli' hareketliliği: Piyasanın altında fiyatlar
Türkiye'deki Suriyelilerden kimileri, ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Bazı Suriyeliler, Bursa'da kurulan oto pazarlarına akın ederek araçlarını satılığa çıkardı.
Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmı dönüş yoluna koyuldu. Türkiye'de araç sahibi olan Suriye uyruklular, her bütçeye uygun aracın bulunduğu oto pazarlarını doldurdu.
Araçlarını satılığa çıkaran Suriyeliler, araçlarını satarak ülkelerine geri dönmeyi planladıklarını belirtti. Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu bir şahıs, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
PİYASANIN ALTINDA FİYATLAR
Bir başka Suriyeli ise "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailem ile karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim" ifadelerini kullandı.
İHA'nın aktardığına göre Suriyeliler, ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altında satışa çıkarıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nevşin Mengü hakkında karar
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- MHP'den 'asgari ücret' önerisi
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu
- Müge Anlı'nın eşine yeni görev