Tanju Özcan yerel seçimlere ilişkin konuştu: 'Herkes saygılı olacak'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:21

Güncelleme: 02.04.2024 - 17:21

Kesin olmayan sonuçlara göre, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'ni kazanan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın toplantısı düzenledi.

Seçim dönemine dair açıklamalarda bulunan Özcan, "9 ay önce Bolu’da cumhurbaşkanına yüzde 65 oranında oy çıktı. Şimdi il genelinde birinciyiz. Bir önceki döneme göre oyumuzu artırmışız. Bolu halkı şunu söylüyor, herkes de buna saygılı olacak. ’Ülke yönetimini Erdoğan’a teslim ettik, Bolu’nun yönetimini de Tanju Özcan’a teslim ediyoruz’ diyorlar. Bunu içlerine sindirecekler. ’Hayırlı olsun’ diyecekler. Ondan sonra hep birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"BİR KEZ DAHA İSPAT EDECEĞİM"

Çalışmaya devam edeceğini söyleyen Özcan, "Kimseyi ayırmadan, kayırmadan, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeden, yedirmeden, israf etmeden, harama el uzatmadan yönetmeye devam edeceğim. Türkiye’deki meselelerle ilgili de düşüncelerimi net, açık, kıvırmadan, söyleyen bir belediye başkanı olacağım. ’Her doğru her yerde söylenmez’ lafının, siyasetçiler için geçerli olmadığını bir kez daha ispat edeceğim" diye konuştu.

"DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZ İÇİN PARTİDEN ATILDIK"

Özcan, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başarılı olup olmadığı sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Sayın Genel Başkan Özgür Özel başarılı oldu mu? Elbette oldu. Sonuçta kazanınca başarılı oluyorsunuz. Genel merkez yönetimi başarılı oldu mu? Oldu. Şimdi ben geriye dönüp bakıyorum. ‘Su akar yolunu bulur’ diye bir atasözü var ya işte biz de doğruları söylediğimiz için partiden atıldık. Bugün ne kadar doğru söylediğimi daha iyi anlıyorum. Ankara’ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum"

"ONUN BUNUN KUYRUĞUNA TAKILMAYA GEREK YOK"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bakın biz kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, 6 oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde, 6 okulun içinde milliyetçilik zaten en büyük ok. Cumhuriyetçilik, devletçilik gibi değerlerimizi anlattığımızda insanlar bize oy veriyor. Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun bunun desteğine falan da ihtiyaç yok. Biz kendimizi anlatalım, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimizde yürüyelim. Biz önceden seçimlere şöyle giriyorduk; 'Ya acaba şunu söylersek İYİ Parti alınır mı? Şunu söylersek HDP alınır mı? HDP seçmenini küstürür müyüz? Şuranın seçmenini küstürür müyüz?' Hayır kardeşim başkalarını taklit ederek bu işin olmayacağını yıllardır söyledim. Bu dönem ilk kez doğruları yapmaya başladık. Net bir zafer elde ettik"