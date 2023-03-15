İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi başladı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:53

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:53

İzmir İktisat Kongresi 100. yıl sonra bir kez daha kapılarını açtı. 15-21 Mart tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen ve alanında uzman 80’e yakın konuşmacıyı bir araya getiren İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi saat 10.00’da Gençlik Forumu ile başladı. Başarılı sanatçılar Melisa Sözen ve Mert Fırat’ın sunumuyla yapılacak ilk günün oturumu ise saat 14.00’te Karsu’nun konseriyle başlayacak. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kongrenin açılış konuşmasını yapacak.

Başkan Soyer’den sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke, araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, siyasetçi ve yazar Gülsün Bilgehan, Bilkent Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, iktisatçı ve yazar Dr. Serdar Şahinkaya konuşacak.

Günün kapanışında ise sanatçı ve aktivist Sir Bob Geldof “Fark Yaratmak” başlıklı konuşmasıyla dinleyicilerle bir araya gelecek.

KONGREYE KATILIM MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak. Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılım “İktisat Kongresi” mobil uygulamasından sağlanabiliyor. Ana oturumlar için ilgili güne kayıt yaptırmak ve verilen karekodu etkinlik alanında göstermek yeterli oluyor. Kongrenin tamamı İzmirTube YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.