İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangında 37. saat: Söndürme çalışmaları sürüyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları 37 saattir devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:07
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangında 37. saat: Söndürme çalışmaları sürüyor
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Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında başlayan ve daha sonra tüm binayı saran yangına itfaiyenin müdahalesi 37 saattir sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.

BAZI KATLAR ÇÖKTÜ

İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi.

Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor.


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