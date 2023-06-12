İkitelli'de yangın çıkan binanın yıkımına başlandı
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binanın yıkımına başlandı.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikanın çatı katında çıkan yangın iki günden bu yana sürüyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangında binanın bazı bölümleri çöktü.
Kırtasiye malzemeleri, halı, mobilya ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangına itfaiyenin iç kısımlarına ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı.
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