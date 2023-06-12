İkitelli'de yangın çıkan binanın yıkımına başlandı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binanın yıkımına başlandı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:06
İkitelli'de yangın çıkan binanın yıkımına başlandı
Abone Ol google-news

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikanın çatı katında çıkan yangın iki günden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangında binanın bazı bölümleri çöktü.

Kırtasiye malzemeleri, halı, mobilya ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangına itfaiyenin iç kısımlarına ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı.


Başakşehir Yangın Bina İkitelli İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yıkım yıkım kararı

İlgili Haberler

Kazakistan’da orman yangınlarında ölenler için ulusal yas ilan edildi

Kazakistan’da orman yangınlarında ölenler için ulusal yas ilan edildi
Organize sanayi bölgesindeki yangın 24 saattir devam ediyor

Organize sanayi bölgesindeki yangın 24 saattir devam ediyor
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangında 37. saat: Söndürme çalışmaları sürüyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangında 37. saat: Söndürme çalışmaları sürüyor

En Çok Okunan Haberler