İkiz bebeklere hamile olan kadın ölü bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:50

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile 43 yaşındaki Hatice Çaltı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi.

İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadının bu sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı'nın 46 yaşındaki evli olduğu Ramazan Ç. gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Buldan Cumhuriyet Savcısının karara itiraz etmesi üzerine aynı gece görülen Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada itirazın kabulüne ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı.

Buldan Adliyesi’ne sevk edilen Ramazan Ç., adli kontrol kararına yapılan itirazı kabul eden Denizli 1. Ağır Cezaya Mahkemesi'nde görülen duruşmaya güvenlik gerekçesiyle SEGBİS üzerinden katıldı. Dosyadaki bilgiler ve delillere göre şüpheli bulunan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Karnındaki ikizleriyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Hatice Çatlı’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlıya, adliye çıkışında Hatice Çatlı'nın yakınları büyük tepki gösterdi. Çatlı’nın yakınlarının “Nasıl kıydın vicdansız. Nasıl kıydın çocuğuyla beraber. Hani Haticem Haticem diyordun. Bizden bile koruyordun. Çürürsün inşallah orada. Çürü orada, senin de orada ölün çıkar inşallah” şeklindeki feryatları, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alınan Ramazan Ç’nin hamile kadının ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı ortaya çıktı. Evli olduğu erkek tarafından öldürülen Hatice Çatlı’nın cenazesi ise Buldan Asi Mezarlığı’nda toprağa verildi.