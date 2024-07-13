İkizköy Muhtarı Nejla Işık: Akbelen’de köylülerin zeytinlikleri dikenli telle çevrildi

Yayınlanma: 13.07.2024 - 15:23

Güncelleme: 13.07.2024 - 15:34

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde, Akbelen Ormanı’nı korumak için yıllardır mücadele veren köylüler, nöbete başlamalarının 3. yıl dönümü için 20 Temmuz’da eylem ve basın açıklaması gerçekleştirmeye hazırlanırken bu sabah, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin maden sahasının etrafına dikenli tel çekilmeye başlandığını gördü.

Zeytinliklerde yer alan dikenli tellerin, zeytinlik ve tarlalarına ulaşmalarına engel olduğunu belirten köylüler duruma tepki göstererek bölgeye jandarmayı çağırdı.

''İNSANLAR ZEYTİNLİĞE UÇAKLA MI İNECEK?''

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, bölgeye doğru giderken çektiği videoda şunları söyledi:

''5 senedir bizimle mücadele eden Haydar amcamızın madenin hemen kenarında kalan, aslında girmemeleri gereken, hiçbir faaliyet yapmamaları gereken zeytinliklerimizin hemen dibine kadar gelmişler. Haydar amcamızın zeytinlerine gireceği yolu direklerle kapatmışlar. Şimdi bu köye görülen reva mıdır bu? 5 senedir burada zeytinliklerin yanında hiçbir şey yapılamaz diyoruz, burada gizli saklı zeytinleri sökmeye kalkacaklar herhalde. Hem orayı kapatacaklar hem de köylünün zeytinliklerine gideceği yolu kapatacaklar. Bu insanlar zeytinlerini nasıl alacaklar oradan? O zeytinlerine nasıl bakım yapacaklar? O zeytinlerini nasıl görecekler? 5 senedir bu köylüye yapılan işkence yeter artık. Kendi tapulu malını tellerle çeviriyorlar. Bu hakkı nereden buluyor insanlar kendilerinde? Şimdi oraya gidiyoruz azalarımız ile birlikte köyden birkaç arkadaşımızla. Yerinde tespit edeceğiz. Her zamanki gibi yapıyorlar yapacaklarını ama izin vermeyeceğiz. Zeytinliklerimizi kaldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Buradayız, nöbetteyiz. Gözümüz üstünüzde dediğimiz için o kadar çok korkuyorsunuz ki her yeri telle kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu insan zeytinliğine gökyüzünden uçakla mı inecek? Zeytinliklerini satmamış bu insanlar. Neyi çevreliyorsunuz, neye baskın? Göreceğiz şimdi.”

Zeytinlik sahibi Haydar Demir ise şu ifadeleri kullandı:

''Benim ismim Haydar Demir. Zeytinlik benim, yol da burada. Ben traktörle gelip bu yoldan geçiyorum Ben yarın bu zeytinleri toplayınca nereden geçeceğim? Ben bugün muhtarı, azasını getirdim buraya, çaresine bakacağız. Elimizden geleni yapacağız, buna müsaade etmeyeceğiz.”

20 TEMMUZ'DA EYLEM YAPILACAK

Öte yandan Akbelen mücadelesini sürdüren köylüler, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’te İkizköy Karadam Meydanı’nda “Şirketleri değil zeytini, tarımı, köylüyü koruyun” diyerek eylem ve basın açıklaması gerçekleştirecek.