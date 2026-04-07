İkizköylüler Ankara yolunda... Anayasa Mahkemesi önüne çağrı yapıldı!

7.04.2026 07:39:00
ANKA
Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kararına karşı düzenlenen protestonun ardından tutuklanan İkizköylü Esra Işık, İzmir'e sevk edildi. İkizköylüler ise 7 Nisan (bugün) Anayasa Mahkemesi ve Danıştay önünde eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrası 31 Mart'ta tutuklanan İkizköylü Esra Işık’ın, Muğla E Tipi Cezaevi’nden İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği bildirildi.

Avukat İpek Sarıca, Işık'ın cezaevinden yazdığı mesajını paylaştı. Işık mesajında, "Ben buraya sürgün edildim, toprağımızı elimizden almak için her yol deneniyor. Bu yoldan dönecek, boyun eğecek değiliz. Her şey unutulur ama mücadelemiz kalıcı, unutturmamak için her şeyi yapacağız. Dayanışmayı büyüten tüm dostlara sevgiler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İkizköylüler, kamulaştırma kararına karşı Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay önünde gerçekleştirmeyi planladıkları ancak Esra Işık’ın tutuklanmasının ardından erteledikleri eylemlerini bugün sürdüreceklerini duyurdu.

İkizköylüler tarafından yapılan açıklamada, “Toprağımıza, emeğimize, yaşamımıza ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz. Geri dönülmez yıkımı durdurmak için acil yürütmeyi durdurma kararı istiyoruz. Esra’mız için adalet istiyoruz. Tüm yurttaşları Anayasa Mahkemesi önüne çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, bugün saat 11.00’de Anayasa Mahkemesi önünde, saat 14.00’te ise Danıştay önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

