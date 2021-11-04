İkizler unutulmadı

04 Kasım 2021 Perşembe, 19:05

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma gecesinde, vatandaşlar depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Serginin ardından başlayan programda, moderatörlüğü ikizlerin annesi Tülin Batmaz’ın kuzeni sanatçı İclal Aydın yaptı. Programa katılan vatandaşlara, Sayra ve Çınar’ın fotoğrafları ile depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı slayt gösterisi izletildi. İkiz kardeşlerin arkadaş grubunun dans gösterisi, programa katılan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Oyuncu İclal Aydın, ikizlerin annesi Tülin Alpgündüz ile konuşmasını anlattı. Aydın, “Canım Tülin ile sohbet ederken hep şu soruyu sordu: Onlar gitti ben kaldım. Bu gece o anlam arayışının karşılığını aramak üzere buradayız” dedi. Programda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlk deprem anında belediyeden çıkıp Rıza Bey Apartmanı’na gittiğimde ilk defa kendimi bu kadar çaresiz hissettim. O zaman aklınızda ne belediye başkanlığınız ne konumunuz kalıyor ve her şey yitip gidiyor” diye konuştu.

ÇOÇUKLARI İÇİN LABORATUVAR YAPTIRDI

Recai ve Neslihan Tekin çiftinin, İzmir depreminde yaşamını yitiren çocukları Feryal Özge ve Ömer Yiğit adına Buca Belenbaşı Şehit Sadık Şen Ortaokulu’nda yaptırdığı fen laboratuvarı hizmete girdi. Çocuklarının isimlerini yaşatmak için eğitim kurumlarına destek verdiklerini anlatan Neslihan Tekin, “Çocuklarımızın adlarının böyle yerlerde yaşaması bizim için en büyük mutluluktur. İnanıyoruz ki iyilik insanın en büyük ilacıdır. Ben ve eşim eğitimciyiz. Ülkemizin de eğitimle kalkınacağına inanıyoruz. Bunun için çocuklarımızı anarak böyle faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz” dedi. Baba Recai Tekin de çocuklarının adını yaşatmak için daha önce de Şanlıurfa’da bir köy okulunda kütüphane yaptırdıklarını ifade etti.