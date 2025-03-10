İKKB'den 'Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği' paneli
İKKB, 12 Mart’ta İstanbul Barosu’nda toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine bir panel düzenleyecek.
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), bileşeni olan Yüzüncü Yıl Platformu ile birlikte 12 Mart Çarşamba günü Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" konulu bir toplantı düzenleyecek.
Toplantının açılış konuşmalarını, İKKB Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah Tuskan ve KAD Başkanı Prof. Dr. Necla Arat yapacak. Panelin moderatörlüğünü ise MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Av. Nazan Moroğlu üstlenecek.
Panelde; Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Av. Canan Arın ve Dr. Başak Ovacık konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik, saat 13.30’da başlayacak.
Ayrıca, MSGÜ’den piyanist Giray Göral'ın piyano dinletisi de programda yer alacak. Etkinliğe katılım için herhangi bir şart bulunmamakta.
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