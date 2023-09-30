İklim değişikliği yaşamı nasıl tehdit ediyor? Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, Cumhuriyet'e anlattı...

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:00

İstanbul’da bir yandan kuraklık alarmı verilirken öte yandan yaşanan ani yağışların hayatı felç etmesine dair iklim bilimci Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, Cumhuriyet TV’ye değerlendirmelerde bulundu. Dalfes, yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekti.

“GELECEK, GEÇMİŞ GİBİ OLMAYACAK”

İklim değişikliklerinin yaratacağı etkileri anlatan Dalfes, “İklim değişikliğinin ortaya çıkışı ekstrem olayların hem sıklıklarında hem de büyüklüklerinde olan değişikliklerle karşımıza çıkacak. Bu olaylar arasında bunaltan sıcaklar, artan yağış olayları, deniz seviyesini etkileyen fırtına kabarmaları karşımıza daha sık çıkacak. Gelecek, geçmiş gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

“DENİZ SEVİYESİ 2-3 METRE YÜKSELECEK”

Dalfes, buz kütlelerinin erimesinin durduramayacağının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deniz seviyesi ile ilgili olan meseleler zaman içinde gelişecek. Yüzyıl sonuna kadar denizin seviyesi aşağı yukarı bizim bölgemizde 1 metre, yüzyılın ortasına kadar da 50 cm artacak. Bu kıyılardaki yapılarımızı, kıyılardaki kullanım şekillerimizi de değişiklikler yapmamızı gerektirecek. Deniz seviyesini arttıran etkenler arasında olan buz kütlelerinin erimesi kolay kolay durmayacak. Biz bugün elimizden gelen her şeyi yapsak bile önümüzdeki yüzyılda 2-3 metreye varacak deniz seviyesi yükselmeleri ile karşı karşıya kalacağız. Belki ondan sonraki yüzyılda da karşılacağız.”

“SAHİLLERİMİZDE ETKİYİ GÖRECEĞİZ”

Deniz yükselmesinin kıyılara etkisini dile getiren Dalfes, “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Pek çok deltamız var ve burada bazı kıyılar, beton yapılarla 2-3 metre yükseltilmiş, yapılanmış yerler. Oralarda etkiyi belki o kadar görmeyeceğiz ama sahillerimizde etkiyi göreceğiz. Denizlerde yaşayan canlılar ve biyolojik çeşitlilik deniz seviyesi yükselmesinden etkilenecek. Aynı zamanda bununla birleşen fırtına sonucunda ortaya çıkan deniz kabarması çok önemli. Fırtınaların da şiddeti artıyor ve bunların da kıyıya yapacağı etkiler var” açıklamasında bulundu.

“ORMAN YANGINLARI DA ARTACAK”

Canlı yaşamı için iklim değişikliği dışındaki tehlikeleri de aktaran Dalfes, “Başımızdaki tek bela iklim değişikliği değil. Kötü arazi kullanımıyla, toprak erozyonuyla, yanlış yapılan tarım uygulamaları ile başımız belada. Orman ile insanın ilişkisini çok yoğun hale getirdiğiniz zaman, o insan ormanı yakabiliyor, aynı zamanda o yangından etkilenen toplulukların sayısı da artıyor. İklim değişimiyle birlikte giderek orman yangınlarının sıklığında ve büyüklüğünde de giderek artış göreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.







