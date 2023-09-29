İstanbul'da sağanak yağış... Şişli'de yol çöktü!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:42

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:42

İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında göçük oluştu.

ŞERİT ÇEKİLDİ!

Yoldaki yaklaşık bir metre derinliğindeki göçük nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri geldi. Göçüğün etrafına trafik konisi ve şerit çekildi.

Yolda oluşan çökme nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.