İktidar depremde Osmaniye'yi yok sayıyor! 'Dükkan açamayan esnaf borcunu nasıl ödeyecek?'

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:08

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:13

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinden etkilenen 11 ilden biri olan Osmaniye'de yüzlerce bina yıkıldı, en az 1000 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremin etkilerinin sürdüğü şehirde yaklaşık 25 bin bağımsız yapı da orta hasarlı, ağır hasarlı ve acil yıkılacak statüsünde. Buna karşın deprem bölgesine yönelik 27 Temmuz 2023 tarihli kararnamede Osmaniye, mücbir sebeple vergi yükümlülüğü ertelemesinin dışında kaldı.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren ve mali müşavirlerin esnafın dertlerini, sıkıntılarını en iyi bilen meslek grubu olduğunu söyleyen Osmaniye Mali Müşavirler Odası Başkanı Zafer Ongun, “Esnafımız henüz dükkanına giremedi, siftah yapamadı” dedi.

"HEPİMİZ MAĞDURUZ"



Mali müşavirlerin sıkıntılarına da değinen Ongun, “Ben de dahil hepimiz mağduruz. Kendi işyerim bile ağır hasarlıydı ve geçen hafta yıkıldı. Bu şartlarda kendi işlerimizi de esnaflarımızın işlerini de yapmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ongun, bu nedenlerle Osmaniye’de de vergi yükümlülüğünün 30 Kasım’a kadar ertelenmesi gerektiğini belirtti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Deprem bölgesiyle ilgili konu Osmaniye olduğunda AKP Hükümetinin kulağının üstüne yattığını belirten CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, kullanılmaz durumda olan 25 bin bağımsız yapının 4 bine yakınının işyeri olduğuna dikkat çekti.

Esnafların dükkanlarını bile açamadıklarının altını çizen Kaya, yaşanan duruma “Siftah bile yapamayan esnaf nasıl para kazanacak, borçlarını nasıl ödeyecek” sözleriyle tepki gösterdi. Gazetemiz aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na seslenen Kaya, “Osmaniyelilerin, esnafın sesini duyunuz. Mücbir sebep haline Osmaniye’yi de ekleyiniz” çağrısında bulundu