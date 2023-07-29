Taylor Swift konseri 2.3 büyüklüğünde depreme neden oldu
Sismolog Jackie Caplan-Auerbach, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in gerçekleştirdiği konserde hayranlarının dans etmesinin ardından 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti.
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesi kapsamında Seattle kentindeki Lumen Field'da gerçekleştirdiği konser ile tarihe geçti. Şarkıcının konserine gelen seyircilerin kentte 2,3 büyüklüğünde deprem etkisi yarattığı iddia edildi.
CNN'in haberine göre sismolog Jackie Caplan-Auerbach, konseri dinlemeye gelen binlerce kişinin sismik aktiviteye yol açtığını belirtti. Caplan-Auerbach, Seattle'da 2011 yılında gerçekleşen bir olay ile konserin yarattığı etkiyi karşılaştırdığını ifade etti.
2011 yılında Seattle Seahawks taraftarları, bir maç esnasında tribünlerde zıplamış ve sismik aktiviteye yol açmıştı. İki hadiseyi karşılaştıran sismolog, ikisinde de benzer örüntülerin ortaya çıktığını belirtti. 'Beast Quake' olarak anılan hadisede 0,3 büyüklüğünde aktivite tespit edilmişti.
Jackie Caplan-Auerbach, Swift'in konserindeki sarsıntının 'Beast Quake' hadisesininden iki kat daha güçlü olduğunu söyledi.
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