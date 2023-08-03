İktidar Disney Plus için harekete geçti: ‘Her türlü karşılığı vereceğiz’

Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 03.08.2023 - 15:43

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Disney Plus'ın, 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi üzerine konuştu.

Yandaş Sabah gazetesinin haberine göre, platformun yetkililerini komisyona çağıracaklarını belirten Yayman, lisans iptalinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Yayman, Disney Plus'un aldığı kararı 'Türk milletine yapılmış bir hakaret' olarak niteledi. Platformun yetkililerini komisyona çağırıp iptal gerekçesini soracaklarını açıklayan Yayman, “Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz” dedi.Yayman, şunları söyledi:

“TÜRK MİLLETİNE YAPILMIŞ BİR HAKARET”

"Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Ulus aşırı dijital ağların kendilerini toplumların milletlerin üzerinde görmesi yeni bir vesayet düzeni doğurmaktadır. Bu vesayet düzeni asla kabul edilemez. Kimse kendini Türk milletinin üzerinde göremez."

“TOPYEKUN LİSANSIN İPTALİ DAHİL”

Disney Plus'ın aldığı karara en sert yaptırımların uygulanacağını belirten Hüseyin Yayman, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.”